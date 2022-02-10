Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру рассказал, что в американских элитах нет согласия относительно того, как дальше поступать в отношении России, поэтому инструкции в Киев приходят взаимоисключающие, а в СМИ появляются противоречащие друг другу публикации

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«Эта подковерная борьба не очень видна в Вашингтоне, потому что ковер толстый. Но так как украинская власть является подразделением вашингтонской власти и находится за ковром, вся эта борьба смешным и парадоксальным образом отражается на власти киевской, которая одновременно раздает картонные автоматы и говорит, что никто на нас нападать не собирается, поэтому не увозите отсюда денежки.

Они пытаются выполнить распоряжения из Вашингтона, которые прямо противоречат друг другу. С одной стороны, «ни шагу вперед», с другой стороны, «все на борьбу»», — пояснил Жарихин.

Все это, уточнил эксперт, давно привело к тому, что Вашингтон выглядит глупо, там понимают, что ситуацию пора сворачивать, но не знают, как это сделать. Ведь очередной «истории» типа «Россия испугалась санкций и поэтому не напала» тоже никто не поверит.

Полностью интервью с Владимиром Жарихиным можно прочитать здесь.