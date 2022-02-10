Политолог Сергей Михеев дал интервью изданию Украина.ру, в котором оценил возможность повторения для России сценария 2014 года, когда против Москвы были введены санкции якобы за агрессию в отношении Киева

«Можно календарь сверять»: киевский писатель сравнил Зеленского с Чикатило © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

«Не буду говорить, что вся, но часть украинской элиты, включая военных, поняли, что сейчас их будут превращать в консервы. И им это совсем не нравится. Одно дело запускать мины куда-нибудь через линию соприкосновения и получать за это боевые надбавки, а другое дело идти в атаку и рисковать быть убитым через несколько секунд. Это мало кого радует. Я вижу, что Украина явно притормаживает», — заявил эксперт.

Михеев уверен, что в условиях, когда Россия никак не начинает «военную агрессию», которую от нее так сильно ждет Запад, американским сценаристам приходится выдумывать новые варианты развития сюжета, но пока они не тянут на серьезный жанр.

«Это какая-то порнография. Это уже не война, это уже что-то такое из разряда: "Надо что-то изобразить, чтобы ввести санкции, и эти санкции должны стать символом успеха Запада. Мы победили Путина, мы победили Россию, мы остановили войну"», — сказал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.