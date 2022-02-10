Американцы продолжают считать себя всесильными, потому что остаются безнаказанными. Вашингтон поддерживает сепаратистов по всему миру, фактически спонсируя развал других государств, в то время как США ничего подобное не грозит, и этому пора положить конец, заявил в интервью изданию Украина.ру политолог Сергей Михеев

По его словам, Вашингтон поддерживает всех, кто выступает за распад их противников. Так сейчас обстоят дела, например, с Китаем и Россией. Так было и в период существования Советского Союза.

«Считаю, что пришла пора американцам отплатить той же монетой, чтобы они почувствовали… А то они уже несколько столетий чувствуют себя на своем острове, как сыр в масле катаются. В Европе одна мировая война прокатилась, Вторая мировая, а они только деньги считают. Я считаю, что с ними надо достаточно жестко работать. Не вижу каких-то причин жалеть их», — заявил политолог.

На прямой вопрос журналистов издания Украина.ру значит ли это, что Москве стоит поддержать тех, кто внутри США выступает за отделение Техаса в отдельное государство, эксперт ответил: «Я просто уверен в этом».

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.