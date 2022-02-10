По словам эксперта, Москва и Пекин сейчас находятся в одном положении — когда «хороший человек становится заложником». Все дело в том, что ни Россия, ни Китай не пытаются навязывать Вашингтону изменение политического строя и не выступают за распад США, чего нельзя сказать о самих Соединенных Штатах.
«В отношении Советского Союза, и теперь России и Китая американцы поддерживают все сепаратистские движения, которые есть. Что касается китайцев, в идеале, американцы хотели бы Китай в первую очередь расчленить. Автономный район Синьцзян-Уйгурский, по их мнению, достоин собственной государственности, Тибет достоин собственной государственности. Внутренняя Монголия, там есть сепаратисты, американцы их поддерживают. Претензии Гонконга американцы поддерживают», — пояснил Михеев.
Наглость американцев, считает эксперт, связана с пониманием, что все это сойдет им с рук. Ведь ничего подобного в адрес самого Вашингтона никто не делает.
«Поэтому, это одно из главных преимуществ (США — ред.), и одна из главных наших проблем — нам угрожают все, мы не угрожаем никому. Может быть, в этом наша слабость, и надо заняться ими?» — сказал политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.