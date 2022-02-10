Американцы продолжают верить в свое всесилие, и их главный козырь состоит в понимании, что ни Россия, ни Китай им не угрожают. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

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«В отношении Советского Союза, и теперь России и Китая американцы поддерживают все сепаратистские движения, которые есть. Что касается китайцев, в идеале, американцы хотели бы Китай в первую очередь расчленить. Автономный район Синьцзян-Уйгурский, по их мнению, достоин собственной государственности, Тибет достоин собственной государственности. Внутренняя Монголия, там есть сепаратисты, американцы их поддерживают. Претензии Гонконга американцы поддерживают», — пояснил Михеев.

Наглость американцев, считает эксперт, связана с пониманием, что все это сойдет им с рук. Ведь ничего подобного в адрес самого Вашингтона никто не делает.

«Поэтому, это одно из главных преимуществ (США — ред.), и одна из главных наших проблем — нам угрожают все, мы не угрожаем никому. Может быть, в этом наша слабость, и надо заняться ими?» — сказал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.