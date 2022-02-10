Товарооборот и уровень сотрудничества между Киевом и Минском будут сокращаться. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Отношения двух стран неблагоприятны по политическим причинам и по вине Украины, подчеркнул эксперт. Россия и Белоруссия готовятся к учениям. Вероятные противники — Запад и Украина © РИА Новости, Константин Морозов / Перейти в фотобанк

«Украина проявила себя как недобросовестный партнёр и расширять с ними торговые коммуникации не в интересах Белоруссии. Потому что эти люди всегда могут конфисковать товар, ввести новые ограничения и санкции. Плюс ко всему, Украина проводит в отношении Белоруссии враждебные действия», — сказал Зубец.

В качестве примера враждебных действий Украины, которые приведут к дальнейшему ухудшению отношений, эксперт привёл полет военного беспилотника над территорией Белоруссии для наблюдения за маневрами.

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