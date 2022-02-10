Белоруссия может поставлять калийную продукцию на внутрироссийский рынок, после чего её реэкспортировать через любой порт, заявил эксперт.

«Если их продукцию назовут российской, то можно и через Одессу. Можно через Новороссийск. Вариантов много. Единственное, что нужно минимум полгода на то, чтобы перенаправить потоки через другие порты и пограничные переходы. Либо достаточно просто наклеить на него российский ярлык. Но для этого «Беларуськалию» нужно договориться с российскими производителями о такой замене», — сказал Зубец.

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© РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Альтернативным путём для экспорта калия Минску представляется российский порт Усть-Луга, однако его мощности пока не готовы для объемов товара из Белоруссии.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 