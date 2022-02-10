С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия. Об альтернативных путях транзита для Минска рассказал в интервью Украина.ру директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Белоруссия может поставлять калийную продукцию на внутрироссийский рынок, после чего её реэкспортировать через любой порт, заявил эксперт.

«Если их продукцию назовут российской, то можно и через Одессу. Можно через Новороссийск. Вариантов много. Единственное, что нужно минимум полгода на то, чтобы перенаправить потоки через другие порты и пограничные переходы. Либо достаточно просто наклеить на него российский ярлык. Но для этого «Беларуськалию» нужно договориться с российскими производителями о такой замене», — сказал Зубец. «Корпоратив раз в полгода». Абзалов о том, что будет, если РФ и Белоруссия завтра объединятся в одно государство © РИА Новости, Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Альтернативным путём для экспорта калия Минску представляется российский порт Усть-Луга, однако его мощности пока не готовы для объемов товара из Белоруссии.

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