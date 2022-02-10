С 1 февраля вступило в силу решение правительства Литвы о запрете транзита белорусского калия через территорию республики. В этих условиях Белоруссии может помочь только Россия, уверен директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

В условиях, когда транзитные пути для белорусской калийной продукции закрыты, республика находится в поисках альтернативы. Однако порт Усть-Луга в Ленинградской области пока не готов для объёмов белорусского экспорта. Агафонов раскрыл, готова ли Белоруссия войти в состав России © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«История очень простая. Можно же поставлять калий не только через Усть-Лугу, но и на внутренний российский рынок. Альтернативные российские производители, у которых есть контракты и налаженная логистика, пусть поставляют калий на экспорт. Нам же тоже нужно много удобрений на внутреннем рынке», — сказал Зубец.

Если «Беларуськалий» будет поставлять продукцию на внутрироссийский рынок, а под брендом «Уралкалий» продукция будет идти на экспорт по тем логистическим каналам, которые никто не закрывал, Белоруссия сможет обойти западный санкционный режим, заключил эксперт.

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