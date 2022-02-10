Украина не может обойтись без поставок энергоносителей из России, в особенности - коксующегося угля из Кузбасса. Москва пока не прибегает к крайним мерам - остановке поставок. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Введя торговую блокаду Украины, Россия бы потеряла несколько миллиардов долларов, а Украина потеряла бы всё, подчеркнул эксперт. Вакаров раскрыл, почему Украина не может купить уголь у ЛДНР © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

«Одним из столпов украинской экономики — это металлургия. Если бы мы перестали поставлять коксующийся уголь, украинская металлургия просто рухнула бы в течение месяца. Но Россия пока этого не делает. Пока есть возможность договориться (а такая возможность есть), Россия не переходит к крайним мерам, которые привели бы к разрушению украинской экономики», — сказал Зубец.

Коксующийся уголь — дефицитный товар, который на Украину поставляет только Россия. Без его стабильных поставок вся экономика Украины просто рухнет, заявил эксперт. Такая угроза гораздо страшнее собственно её выполнения, заключил Зубец.

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