Политолог Сергей Михеев в беседе с журналистами издания Украина.ру рассказал о том, появится ли в мире военно-политический альянс, который будет противодействовать деятельности США и НАТО

«Военного союза нет, наверное, он в таком откровенном виде и не возникнет. Но, тем не менее, есть целый ряд стран, которые довольно жестко оппонируют Западу. В первую очередь это Россия, Китай и Иран», — сказал эксперт.

Ивано-Франковск готов к переезду посольства США © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Эксперт обратил внимание на то, что президент Бразилии Жаир Болсонару, несмотря на рекомендации Вашингтона не ездить в Москву, все же собирается посетить Россию.

Кроме того, подчеркнул политолог, о реальном положении дел на мировой арене говорит и то, что в Россию приезжают не только латино-американские лидеры, но и, например, президент Франции Эммануэль Макрон, а еще свои визиты планируют канцлер ФРГ Олаф Шольц и представители Великобритании.

«Мы уже 30 лет слышим: вот, смотрите, сколько союзников у Америки, а сколько их у России. На самом деле это ни о чем. Никакой изоляции Путина и России не получается! Несмотря на то, что американцы сильны, хитры, ресурсов достаточно, но эта мировая власть у них потихоньку, как песочек между пальцев, просыпается, уходит. Уже никто не хочет особо их слушаться.

Если даже президент Хорватии, которой на карте не видно, откровенно хамит и чувствует себя абсолютно свободным — все остальные это видят и понимают, что ситуация меняется», — резюмировал политолог.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.