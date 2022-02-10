Михеев пояснил, что газовое сотрудничество Москвы и Пекина развивается уже много лет, началось оно задолго до старта строительства «Северного потока-2» и связано было с украинским вопросом.
По словам эксперта, еще в 2004 году Оранжевая революция показала, что транзит голубого топлива через Киев политически рискованный, и необходимы новые пути продажи газа. Так появились «Северный поток» и «Турецкий поток».
В настоящее время, уточнил эксперт, говорить о каких-либо проблемах «СП-2» на фоне сближения Москвы и Пекина не приходится, однако уже очевидно, что Китай пытается использовать ситуацию с выгодой для себя.
«Китайцы спекулируют ситуацией с «Северным потоком», говорят: «о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ». Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя «Северный поток-2», подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают, может быть, сами того не понимая», — сказал политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.