Рост товарооборота между Россией и Украиной в 2021 году связан с инфляцией - реального роста в объемах продукции не наблюдается. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Товарооборот России и Украины в 2021 году вырос на 22,8% и составляет более $12 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС).

Когда цены растут так быстро, как сейчас, товарооборот нужно измерять не в денежных суммах, а в объемах поставок, сказал эксперт. Украина заменит литовский бензин на белорусский © CC0, Pixabay

«Если мы посмотрим на тонны и кубометры продукции, то мы увидим, что рост товарооборота обеспечен ростом цен, то есть никакого прироста по факту нет или он гораздо меньше, чем кажется. Поэтому не надо устраивать праздник жизни относительно того, что мы налаживаем отношения с Украиной. Они не налаживаются, они по-прежнему стагнируют», — сказал Зубец.

Если между Россией и Украиной произойдет нормализация отношений на фоне выполнения Минских соглашений, то тогда мы увидим реальный рост товарооборота, а не раздувание в деньгах за счет инфляции и роста цен на сырьевую продукцию, заключил эксперт.

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