Россия может обойтись без любых товаров, произведённых на территории Украины, а Украина не может обойтись без российских энергоносителей. Об этом в интервью Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

Украинская энергетика полностью "завязана" на российском импорте, заявил эксперт. Украина нашла, чем заменить российское топливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это известная история, что половина всего угля, который потребляет Украина — это именно российский уголь. Причем часть российского угля Украина не может заменить ничем, потому что это коксующийся уголь, который необходим для работы украинских металлургических заводов. Раньше доля российского угля на Украине была под 100%, сейчас его доля чуть уменьшилась», — сказал Зубец.

Большая часть нефтепродуктов, которые поставляются на Украину через Белоруссию, также является российским экспортом, как и "реверсный" газ из Европы, дополнил эксперт. Различные товары строительной индустрии и пищевой продукции также составляют статьи украинского импорта из России, однако Украина не может обойтись без одного — без российского топлива, заключил Зубец.

Полностью интервью можно прочитать здесь.