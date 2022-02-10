Понятно, что в России переживают по поводу того, что происходит в Казахстане. Но тут нужно учитывать многие вещи. Если мы говорим о русском языке, то нужно менять Конституцию, чтобы прописать его государственный статус. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: кто он © Владимир Трефилов

«Так что сейчас движение за внедрение русского языка в Конституцию может вызвать не очень хорошие последствия. Властей сразу начнут обвинять, что они «продались Путину» и что это плата за ввод войск ОДКБ. Причем это будет не столько в республике, сколько западные СМИ будут трубить якобы о полной утрате суверенитета Казахстане», — указал Полетаев.

Поэтому властям Казахстана в этих вопросах не нужно спешить, все произойдет своим чередом. Сейчас перед страной стоят более серьезные проблемы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.