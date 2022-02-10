Эксперт отметил, что русский де-факто и так выполняет государственные функции. Тот же глава государства на русском языке часто дает интервью, документооборот на нем ведется.
«Так что сейчас движение за внедрение русского языка в Конституцию может вызвать не очень хорошие последствия. Властей сразу начнут обвинять, что они «продались Путину» и что это плата за ввод войск ОДКБ. Причем это будет не столько в республике, сколько западные СМИ будут трубить якобы о полной утрате суверенитета Казахстане», — указал Полетаев.
Поэтому властям Казахстана в этих вопросах не нужно спешить, все произойдет своим чередом. Сейчас перед страной стоят более серьезные проблемы, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.