«Он (Зеленский — ред.) продолжил идеологическую повестку Порошенко, загнав себя в тот же самый вольер, из которого теперь нет выхода, кроме как к «батько нашему Бандере». Он так и не выстроил рабочую силовую вертикаль», — объяснил эксперт.
Он уточнил, что силовики в стране сейчас подконтрольны американцам. Речь, в частности, о НАБУ и САП, а другие ведомства не в состоянии справиться даже с самыми примитивными задачами, что в последнее время активно демонстрируют, поэтому опереться на их поддержку Зеленскому тоже не удастся.
«Эти люди не смогут на улице поймать кота, а двухходовая схема для них задача уже неподъемная», — заявил эксперт.
Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.