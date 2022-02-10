В интервью изданию Украина.ру писатель из Киева Игорь Лесев дал прогноз на дальнейшее политическое будущее действующего президента Владимира Зеленского. Эксперт уверен, что путь у лидера страны только один - в тот же «вольер», в который ранее загнал себя и экс-глава государства Петр Порошенко

«Он (Зеленский — ред.) продолжил идеологическую повестку Порошенко, загнав себя в тот же самый вольер, из которого теперь нет выхода, кроме как к «батько нашему Бандере». Он так и не выстроил рабочую силовую вертикаль», — объяснил эксперт.

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«Эти люди не смогут на улице поймать кота, а двухходовая схема для них задача уже неподъемная», — заявил эксперт.

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.