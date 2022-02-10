Эксперт отметил, что формально переименованием городов и улиц занимаются местные власти по запросу жителей, но эта тенденция в последнее время уменьшается, так же, как и тенденция с переходом на латиницу, пока прогресса в этом вопросе нет.
Вообще сейчас это не самое главное во внутриполитической жизни Казахстана после того, что случилось, это будет отложено на какое-то время, уточнил политолог.
«Понятно, что в России переживают по поводу того, что происходит в Казахстане. Но тут нужно учитывать многие вещи. Если мы говорим о русском языке, то нужно менять Конституцию, чтобы прописать его государственный статус. А де-факто он и так выполняет государственные функции. Тот же глава государства на русском языке часто дает интервью, документооборот на нем ведется», — указал Полетаев.
Прежде всего Казахстану нужно нарастить кадровую скамейку, нужно задействовать безработную молодежь, которая склонна подвергаться влиянию экстремистских течений, нужна политическая стабильность и политические реформы, на которые есть запрос, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.