В Казахстане по сути ввели мораторий на новое переименование населенных пунктов. Не все еще переименовано. Есть Петропавловск и Павлодар, которые сохраняют свои названия. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: кто он © Владимир Трефилов

Вообще сейчас это не самое главное во внутриполитической жизни Казахстана после того, что случилось, это будет отложено на какое-то время, уточнил политолог.

«Понятно, что в России переживают по поводу того, что происходит в Казахстане. Но тут нужно учитывать многие вещи. Если мы говорим о русском языке, то нужно менять Конституцию, чтобы прописать его государственный статус. А де-факто он и так выполняет государственные функции. Тот же глава государства на русском языке часто дает интервью, документооборот на нем ведется», — указал Полетаев.

Прежде всего Казахстану нужно нарастить кадровую скамейку, нужно задействовать безработную молодежь, которая склонна подвергаться влиянию экстремистских течений, нужна политическая стабильность и политические реформы, на которые есть запрос, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.