Киевский писатель Игорь Лесев в беседе с журналистами издания Украина.ру ответил на вопрос о том, что будет, если Запад все же вынудит президента Владимира Зеленского к реализации Минских соглашений

«Власть не может вписаться в Минские, потому что они нарушают болото расистской Украины, в которой нет места ни инакомыслию, ни двуязычию, и никаким иным поворотам влево/вправо от выписанных догм бандеровской страны.

На Украине 8 лет чешут с каждого утюга, что Минские — это зрада, зрадище и вообще, инферно. Что только подонок и украинофоб может помыслить выполнять эти соглашения», — пояснил эксперт.

Ивано-Франковск готов к переезду посольства США © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.