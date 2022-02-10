«Власть не может вписаться в Минские, потому что они нарушают болото расистской Украины, в которой нет места ни инакомыслию, ни двуязычию, и никаким иным поворотам влево/вправо от выписанных догм бандеровской страны.
На Украине 8 лет чешут с каждого утюга, что Минские — это зрада, зрадище и вообще, инферно. Что только подонок и украинофоб может помыслить выполнять эти соглашения», — пояснил эксперт.
Поэтому, уточнил Лесев, как только власть попытается сделать хоть шаг в направлении соглашений, «вся майданная оппозиция», включая экс-президента Петра Порошенко и бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко «тут же начнут медийно рвать Зеленского».
Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.