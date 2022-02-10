«В Украине 1 миллион сумасшедших. И это не гипербола. Из приблизительно 35 миллионов людей, которые пока еще здесь живут, 1 миллион хотя бы раз наблюдался у психиатра или требует специализированной помощи.
Украинское сообщество состоит из очень странных людей. Мне вот в моем телеграм-канале буквально вчера рассказывали историю о второклашке, который «ненавидит русских, потому что они всех заставляют говорить на русском языке». При этом второклассник об этом рассуждает на русском. Вот это современная Украина», — сказал писатель.
Он пояснил, что общество в стране разбито на «свои стаи», и лично для него представители той, что всерьез рассуждают о «российском вторжении», именуются умственно неполноценными. К счастью, таких все же меньшинство.
«Я помню 14-й год, когда полыхал Донбасс, была кровь в Одессе и Харькове, и в целом, горизонт планирования у всех — от элиты до обывателя — не превышал неделю-вторую. Вот тогда ощущение большой войны буквально витало в воздухе. Сейчас этих ощущений нет. Театральная постановка от англосаксов без реальной крови не продается на украинском рынке», — заявил эксперт.
Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.