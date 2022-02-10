Киевский писатель Игорь Лесев прокомментировал информацию о том, что два члена фракции «Слуга народа» попались на взятке. Как это отразится на положении действующего президента Владимира Зеленского, он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«Режим Зеленского — это режим лузера, который постоянно падает в грязь. Мы тут настолько к этому привыкли, что я без поисковика даже не могу определить, а какой второй депутат от "Слуг" попался на взятке. Знаю о Кузьминых, которого уже отпустили под залог в 50 тысяч гривен, хотя взятка была на полмиллиона. А кто второй, даже не скажу. Это при том, что я в постоянном информационном потоке», — сказал эксперт.

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Например, на прошлой неделе все говорили о ДТП с участием «Слуги народа» Александра Трухина, потом была история с теми самыми взятками депутатов за откаты на поставках оборудования в больницы, затем всплыл скандал с похищенным судьей Николаем Чаусом.

«Зеленский снова сидит в дерьме. И это каждый день. Здесь по провалам Зеленского можно сверять календарь и дни недели. Поэтому, "серьезный удар", это как разбирать, чем 16-ое убийство Чикатило принципиально отличается от 22-го», — заявил писатель.

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.