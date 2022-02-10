Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва готова предоставить бывшему лидеру Украины Петру Порошенко политическое убежище, в Киеве восприняли неоднозначно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский писатель Игорь Лесев

Цимбалюк заявил, что спас Захарову от похищения © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского в «проталкивании Минских соглашений», ведь именно экс-лидер Украины «влез в это болото».

«Накануне жестко по Порошенко пошли работать «свободовцы», которых явно мотивировала Банковая. В частности, одиозная [известная русофобской направленностью экс-депутат Верховной Рады Ирина] Фарион, и не менее одиозный националист [и также бывший депутат ВР Олег] Тягнибок. Они хором начали на пропрезидентских каналах напоминать, кто именно подписал Минские соглашения», — сказал Лесев.

Однако, подчеркнул он, путинский «троллинг» в адрес Порошенко вызвал смех не у всех жителей Украины.

«Порошенко — это символ индивидуального террора против инакомыслящих. При нем пачками сажали людей в тюрьмы только по подозрению в «работе на Россию», а то и просто за пророссийскую симпатию. Порошенко в ватной среде — это кровь, насилие, лицемерие и подлость. И вот Путин такому персонажу предлагает политическое убежище», — сказал писатель.

Полностью интервью с Игорем Лесевым можно прочитать здесь.