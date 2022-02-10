Для того чтобы Россия и ОДКБ вмешались в приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана, на это должен быть запрос. Если запроса не будет, то некоторыми силами это будет преподноситься чуть ли не как интервенция. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: кто он © Владимир Трефилов

Пока есть надежда, что своими силами Таджикистан и Киргизия справятся, во всяком случае, политики и силовые структуры двух государств не заинтересованы войне и достаточно оперативно смогли собраться на переговорные площадки после начала конфликта и решить наиболее острые проблемы, считает эксперт.

«Но тут дело даже не столько во внешнем факторе. Самое главное, чтобы в этот конфликт не вмешались третьи силы. Практика показывает, что как только в Центральной Азии происходит какая-то нестабильность, сразу проявляются террористы и экстремистские группировки. Эта опасность может очень резко переформатировать ситуацию и перевести приграничный конфликт на более серьезный уровень. С этим надо что-то делать», — констатировал Полетаев.

Ситуация в Казахстане и приграничный конфликт дали большой запрос региональным организациям (в том числе в сфере безопасности) с участием России к усилению своего потенциала, к усилению работы, к проведению различных мероприятий, встреч и учений, заключил собеседник издания.

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