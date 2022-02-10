В четверг, 27 января погранслужба Киргизии сообщила о начале перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками. По информации ведомства, таджикская сторона применяла гранатометы и минометы. Причиной конфликта стало перекрытие таджикскими военными автодороги, соединяющей киргизские города Исфану и Баткен. Боестолкновения длились в течение нескольких часов, перемирия удалось достичь после переговоров представителей двух стран в районе 00.00 мск 28 января.
Пока есть надежда, что своими силами Таджикистан и Киргизия справятся, во всяком случае, политики и силовые структуры двух государств не заинтересованы войне и достаточно оперативно смогли собраться на переговорные площадки после начала конфликта и решить наиболее острые проблемы, считает эксперт.
«Но тут дело даже не столько во внешнем факторе. Самое главное, чтобы в этот конфликт не вмешались третьи силы. Практика показывает, что как только в Центральной Азии происходит какая-то нестабильность, сразу проявляются террористы и экстремистские группировки. Эта опасность может очень резко переформатировать ситуацию и перевести приграничный конфликт на более серьезный уровень. С этим надо что-то делать», — констатировал Полетаев.
Ситуация в Казахстане и приграничный конфликт дали большой запрос региональным организациям (в том числе в сфере безопасности) с участием России к усилению своего потенциала, к усилению работы, к проведению различных мероприятий, встреч и учений, заключил собеседник издания.
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