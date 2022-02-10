В «Стратегии внешней политики» Казахстана до 2030 года Россия отдельным пунктом указана как стратегический партнер, с которым будут выстраиваться союзные отношения. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: кто он © Владимир Трефилов

«Многовекторность Казахстана не означает, что мы одинаково со всеми дружим. У нас есть градация, просто из политических и дипломатических соображений эта градация не указывается. Формально у нас друзей очень много, но это объективная реальность. Если у нас самый крупный покупатель нефти и газа Евросоюз, то как с ним не работать на дипломатическом поприще и не выстраивать отношения?», — уточнил Полетаев.

Россия останется важнейшим геополитическим и экономическим партнером Казахстана. У нас растет двусторонний товарооборот, почти на 30%, в рамках ЕАЭС у нас тоже растет и товарооборот, и торговля с внешними партнерами. Идут акции в пользу дальнейшего сотрудничество в сфере образования, добавил политолог.

И когда в середине февраля состоится визит Токаева по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений, но что это будут за документы пока неизвестно, заключил собеседник издания.

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