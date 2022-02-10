Эдуард Полетаев: кто он
Эдуард Полетаев: кто он
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Эксперт также отметил, что в образовательной программа «Болашак» по обучению студентов за счет государства за рубежом число российских вузов будет увеличено.

«Получается, что трагические события января затронули образовательную сферу, и сотрудничество в этом вопросе будет продолжено», — делает вывод Полетаев.

Политолог добавил, что когда в середине февраля состоится визит Токаева по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений.

В каком виде и каких неизвестно, но прорыв на двустороннем уровне будет явным, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь. 