Эксперт также отметил, что в образовательной программа «Болашак» по обучению студентов за счет государства за рубежом число российских вузов будет увеличено.
«Получается, что трагические события января затронули образовательную сферу, и сотрудничество в этом вопросе будет продолжено», — делает вывод Полетаев.
Политолог добавил, что когда в середине февраля состоится визит Токаева по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений.
В каком виде и каких неизвестно, но прорыв на двустороннем уровне будет явным, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.