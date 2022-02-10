Между Россией и Казахстаном будет укрепляться дальнейшее сотрудничество в сфере образования. Президент Касым-Жомарт Токаев говорил, что будут открыты филиалы российских технических вузов, работа в этом вопросе уже ведется. Об этом рассказал руководитель общественного фонда «Мир Евразии» (Алма-Ата) Эдуард Полетаев в интервью изданию Украина.ру

Эдуард Полетаев: кто он © Владимир Трефилов «Получается, что трагические события января затронули образовательную сферу, и сотрудничество в этом вопросе будет продолжено», — делает вывод Полетаев. Политолог добавил, что когда в середине февраля состоится визит Токаева по приглашению Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений. В каком виде и каких неизвестно, но прорыв на двустороннем уровне будет явным, заключил собеседник издания. Полностью интервью можно прочитать здесь.