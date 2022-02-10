Январские события в Казахстане представляют собой борьбу кланов, социально-политический протест населения и иностранную гибридную атаку одновременно. Об этом рассказал политолог Александр Носович в интервью изданию Украина.ру

Как конфликт Минска и Вильнюса угрожает Киеву и Москве - Носович © Украина.ру

В этом плане события в Казахстане ничем не отличаются от событий в Киргизии осенью 2020 года, от событий в Белоруссии во время президентских выборов в 2020 году, отметил Носович.

Считалось, что Казахстан относится к меньшинству постсоветских республик, которые успели доказать свою состоятельность в качестве независимых государств, сейчас такая точка зрения была довольно сильно дискредитирована по многим параметрам, уточнил политолог.

Отдельной дискредитации была подвергнута внешняя политика Казахстана, который проводил значительно более многовекторную политику, чем Белоруссия до августа 2020 года, что не способствовало стабильности Казахстана, его стабилизации поспособствовало обратный процесс — резкое усиление российского вектора и влияние России на казахстанские события, заключил собеседник издания.

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