Политолог Сергей Михеев уверен, что попытки Запада запугать Пекин, помогающий Москве в преодолении санкций, не лучшее решение. Результат его может оказаться полностью противоположным от того, который ожидают американцы. Такое мнение эксперт высказал в ходе интервью изданию Украина.ру

«Американцы не удержались и заранее уже угрожают китайским компаниями какими-то санкциями, если Китай будет пытаться помочь России преодолеть последствия санкций. Это невероятное хамство, если вдуматься, что они говорят. Они говорят: мы будем наказывать Россию, и не дай бог, кто-то попробует ей протянуть руку помощи. То есть, люди берегов вообще не видят. Думаю, что такая хамская постановка вопроса китайцев должна только разозлить», — сказал политолог.

Китай попал в повестку дня НАТО - Михеев © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Однако, подчеркнул эксперт, Пекин не будет делать ничего в ущерб себе, в том числе и в политическом поле. Поэтому как бы ни сложились обстоятельства, китайцы продолжат показывать Америке, что «они не принимают их диктат».

«Такое ощущение, что американцы даже не очень понимают то, что мир изменился. Сказав это Китаю, угрожая ему, обнародовав это на весь мир, причем, в хамской манере — они ставят в безвыходную ситуацию Китай. Теперь он точно будет помогать России. Как, в каком объеме — другой вопрос. Он точно будет помогать России, чтобы никто не мог сказать, что китайцы испугались американцев», — подытожил эксперт.

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.