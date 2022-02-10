«Китай и Россия будут координировать свою политику. Причем надо понять, что Россия не нуждается в такой позиции, при которой она стала бы зависима от Китая. Если в нынешний кризис в отношениях с США многие ждут, что же там будет в Пекине, что там Китай скажет. А России не нужно, чтобы эта ситуация зависела от Китая», — подчеркнул эксперт.
По словам Михеева, России нужно позиционировать себя как друга Китая, который всегда готов оказать помощь и принять ее, однако свои проблемы предпочитает решать самостоятельно.
«Это важно для нас самих, это важно и для отношений с Западом. Это важно и для отношений с Китаем, чтобы Китаю не показалось, что мы жизненно зависим от него», — сказал политолог.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.