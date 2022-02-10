Политолог Сергей Михеев в интервью изданию Украина.ру заявил, что сотрудничество России и Китая выгодно обеим странам, однако Москве стоит выстраивать отношения со своими восточными коллегами на равных, избегая даже намеков на зависимость от их решений

«Китай и Россия будут координировать свою политику. Причем надо понять, что Россия не нуждается в такой позиции, при которой она стала бы зависима от Китая. Если в нынешний кризис в отношениях с США многие ждут, что же там будет в Пекине, что там Китай скажет. А России не нужно, чтобы эта ситуация зависела от Китая», — подчеркнул эксперт.

На Украине господствуют те, кто не видит Донбасс в составе страны - Ермолаев © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Это важно для нас самих, это важно и для отношений с Западом. Это важно и для отношений с Китаем, чтобы Китаю не показалось, что мы жизненно зависим от него», — сказал политолог.

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