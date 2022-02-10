Американцы продавили то, что НАТО фактически постепенно включает Китай в повестку дня. Как объект внимания и конкурента. Так или иначе, это неизбежно ведет к активизации сотрудничества Пекина и Москвы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

«Объявлено сейчас на Олимпиаде о новых поставках газа в Китай. Будут и другие вещи, уверен. Сейчас мы вместе строим новый широкофюзеляжный самолет, потому что собственный авиапром убили по советам американских друзей. Теперь будем строить вместе с китайцами, потому что у нас технологии, а у них деньги. Нет таких сфер, которые бы пустовали. Вопрос только в том, насколько интенсивно это будет развиваться», — сказал эксперт.

Минский протокол вместо Комплекса мер. В какую игру играет Лондон с Москвой и Киевом © Пресс-служба премьер-министра Великобритании / Пресс-служба премьер-министра Великобритании / Перейти в фотобанк

«России нужно позиционировать себя следующим образом: китайским друзьям сказать, что мы дорожим их сотрудничеством, оно направлено в будущее — как написал Путин. Мы в принципе благодарны Китаю за поддержку и рассчитываем на нее в будущем.

Но, вообще-то, мы сами решаем проблемы. Мы способны их решить — и это важно для нас самих, это важно и для отношений с Западом. Это важно и для отношений с Китаем, чтобы Китаю не показалось, что мы жизненно зависим от него», — подытожил политолог.

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