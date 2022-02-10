НАТО фактически объявило новой мировой угрозой Китай. Это значит, что альянс будет расширяться на восток. Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

«Американцы продавили то, что НАТО фактически постепенно включает Китай в повестку дня. Раньше НАТО про Китай не говорило, не думало, но в последних документах под давлением американцев — и в документах НАТО, в документах Евросоюза даже, — появляется Китай как конкурент, как объект внимания», — пояснил эксперт.

«Запускает дурочку»: Погребинский оценил шансы на встречу Зеленского и Путина © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

«Вопрос только в том, насколько интенсивно это будет развиваться. Но я бы здесь не ждал бы каких-то сверхжестких заявлений насчет того, что Китай и Россия будут воевать с НАТО. Это не нужно, и это не стиль китайского руководства.

Китайцы сказали, что они против дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе, они понимают, что это рано или поздно коснется и их безопасности. И этого, я думаю, вполне достаточно. Для стиля китайской дипломатии достаточно жесткое заявление», — сказал политолог.

Москве в этой ситуации важно подчеркнуть, что она готова сотрудничать с Пекином, однако не нуждается в такой позиции, при которой она стала бы зависима от Китая, подытожил эксперт.

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