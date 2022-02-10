«Отношения между Китаем и Россией во всех сферах развиваются уже много лет. Военно-техническое сотрудничество развивается очень активно. Причем, Китай нуждается в наших технологиях. Это редкий случай, но, тем не менее, в военной сфере мы действительно очень интересны. Мы помогаем строить систему раннего предупреждения, и в целом военное сотрудничество — совместные учения, консультации — развивается довольно активно», — сказал эксперт.
Он уверен, что общих интересов у России и Китая будет все больше, ведь американцы выстраивают в Тихом океане новый военный блок, работа которого очевидно будет направлена против Пекина. Подобная деятельность давно ведется против РФ блоком НАТО в Европе.
Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.