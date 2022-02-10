Американцы сильны, но власть постепенно уходит из их рук. Тем временем сотрудничество Москвы и Пекина выходит на новый уровень. Об этом в интервью журналистам издания Украина.ру рассказал политолог Сергей Михеев

«Отношения между Китаем и Россией во всех сферах развиваются уже много лет. Военно-техническое сотрудничество развивается очень активно. Причем, Китай нуждается в наших технологиях. Это редкий случай, но, тем не менее, в военной сфере мы действительно очень интересны. Мы помогаем строить систему раннего предупреждения, и в целом военное сотрудничество — совместные учения, консультации — развивается довольно активно», — сказал эксперт.

Украина ни при чем: Погребинский раскрыл настоящую цель Макрона © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

Полностью интервью с Сергеем Михеевым можно прочитать здесь.