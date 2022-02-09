Аэропорт «Симферополь» победил в двух номинациях отраслевой национальной премии «Воздушные ворота России». Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта 9 февраля

Жюри премии признало аэропорт «Симферополь» лучшим в России среди обслуживших от 4 до 7 миллионов человек за год.

Кроме того, проводилось голосование среди пассажиров. По итогам голосования воздушной гавани Симферополя присудили победу в номинации «Лучшее дизайнерское решение». Новый терминал аэропорта «Симферополь» глазами корреспондента Ukraina.ru

«При определении лучшего аэропорта России эксперты оценивали такие критерии как: обслуживание пассажиров в терминале, работа с авиакомпаниями, безопасность, неавиационная деятельность аэропорта и связи с общественностью. Открытое онлайн-голосование по определению лучшего дизайна аэровокзалов проходило на сайте премии», — пояснили в пресс-службе.

В 2021 году симферопольский аэропорт был признан лучшим в России в области транспортной безопасности.

Современный терминал аэропорта в Симферополе был возведен в 2018 году. Площадь терминала 78 тыс. квадратных метров, он рассчитан на обслуживание до 3650 пассажиров в час.

Для воплощения архитектурной концепции дизайнеры предложили образ моря, назвав проект «Крымская волна». Генеральным подрядчиком строительства аэропорта стала крымская компания «Альфа Констракшн».