Бывший президент Польши Лех Валенса дал свой вариант ответных действий союзников Киева в случае «вторжения» РФ на Украину. Его слова приводит 8 февраля Rzeczpospolita

Западные страны совместно с Киевом продолжают делать заявления о будто бы приближающимся нападении России на территорию Украины. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что подобных планов у российского руководства нет, напротив, именно НАТО накачивает Украину вооружениями, что может привести к эскалации в Донбассе.

Французские журналисты убедились, что Донбасс - это не Украина © REUTERS, Alexander Ermochenko

«Если [Владимир] Путин нападет на Киев, должен последовать незамедлительный ответ: удар по Москве», — полагает Валенса.

Он добавил, что в случае начала войны Польша должна действовать сообща с Украиной.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что Киев на сегодняшний день имеет три варианта по завершению войны в Донбассе и лишь в одном, маловероятном, эти территории снова отойдут Украине.