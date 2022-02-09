Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на заседании суда 9 февраля сообщил, что в бытность президентом тайно встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне

На судебном разбирательстве в Тбилиси по делу о растрате госсредств, в котором фигурирует Саакашвили, политик решил поделиться откровениями из прошлого.

«У меня была тайная встреча с Лукашенко в Лондоне четыре раза, я впервые об этом говорю, это была тайная дипломатия. То, что Южная Осетия и Абхазия до сих пор не признаны Лукашенко — это результат моего визита в Лондон», — заявил Саакашвили.

Ранее в интервью Владимиру Соловьеву Александр Лукашенко сказал, что Белоруссия готова признать Абхазию и Южную Осетию, если президент России Владимир Путин заявит, что это необходимо.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию из установок залпового огня «Град». Войска Грузии атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала.

В ответ Россия ввела войска в республику, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ. После пяти дней боевых действий российские войска вытеснили грузинских военных из региона. Затем власти РФ признали суверенитет Абхазии и Южной Осетии.