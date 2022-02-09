Президент Франции Эммануэль Макрон якобы предложил российскому коллеге Владимиру Путину закрепить за Украиной нейтральный статус, лишив ее возможности стать членом НАТО. Об этом сообщается в материале газеты Daily Mail 9 февраля

В статье утверждается, что Макрон в ходе переговоров с Путиным предложил несколько инициатив, в том числе предложил закрепить за Украиной нейтральный статус. Станет ли Макрон героем? Французский президент хочет повторить сценарий Саакашвили © РИА Новости,

Издание ссылается на источник в правительстве Великобритании. Тот утверждает, что Макрон не согласовал свои предложения со странами-союзниками по НАТО.

«Он (Макрон. — Ред.) занимается своими делами, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно», — цитирует издание источник.

Переговоры президентов России и Франции состоялись 7 февраля в Москве. Стороны обсудили Украину, гарантии безопасности и расширение НАТО, договорились побуждать Киев исполнять Минские соглашения. Затем Макрон провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники заявило, что Путин и Макрон якобы договорились о сделке. Согласно изданию, президент РФ якобы согласился вывести из Белоруссии более 30 тысяч военных после окончания учений и вести диалог о развертывании российских войск. В Кремле опровергли эти утверждения СМИ.