Госбюро расследований Украины рассматривает вероятность того, что нацгвардеец, устроивший расстрел сослуживцев в Днепре, мог действовать по заданию спецслужб. Об этом сказал директор ГБР Алексей Сухачев на заседании комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, передает Telegram-канал Klymenko Time

Как заявил директор ГБР, Рябчук мог действовать по заданию негосударственных организаций, частных лиц «с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране». Дедовщина вместо контрактной армии: соцсети о трагедии в Днепре © asn.in.ua

Сухачев намекнул, что имеет в виду пресловутый «российский след». Он рассказал, что Рябчук в 2019 году две недели находился в РФ, где живет его сестра.

Кроме причастности «руки Кремля», следствие рассматривает еще две версии: преступление из-за неуставных отношений или на фоне психического заболевания.

В ночь на 27 января 21-летний солдат-срочник Нацгвардии Украины Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев на территории Южмаша в Днепре. Пять человек погибли, еще пять получили ранения. Он сбежал с оружием, позднее сдался полиции. Одним из мотивов произошедшего называют неуставные отношения.

На суде Рябчук признал вину в убийствах и раскаялся в преступлении. Позднее он заявил, что дал показания под давлением, и отказался от них. Он пояснил, что на расстрел сослуживцев его толкнули «злость и несправедливость».