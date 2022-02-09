Страны Запада не должны вводить превентивные санкции в отношении России. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес Буэно на пресс-конференции в Киеве, которую транслировали 9 февраля

Жарихин рассказал, кто в США хочет устроить адские санкции России © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Сама по себе ситуация напряженная, чтобы вносить еще большее напряжение или создавать своего рода предположения», — пояснил глава испанского МИД.

Также дипломат сообщил, что Евросоюз согласовал целый ряд санкций, которые будут очень быстро введены против РФ в случае её вторжения в Украину.

«Конечно, это не тот сценарий, который мы хотели бы видеть, но мы к нему готовы и готовы к нему вместе», — сообщил министр.

В январе заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд также отметила, что Белый дом считает бессмысленным введение антироссийских санкций до предполагаемого «вторжения» на Украину, как это предлагали некоторые сенаторы. По ее словам, сдерживание работает лучше, когда есть «некоторая стратегическая неопределенность».

Ранее глава международного комитета сената США Роберт Менендес заявил, что часть готовящихся антироссийских санкций могут ввести превентивно. Его коллега Джим Риш также допустил, что итоговый пакет мер может сочетать немедленные и отложенные ограничения.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала обвинения, заявляя, что слова об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.