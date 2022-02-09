Организовать взрыв пассажирского автобуса в Воронеже могла группа лиц, прибывших в Россию из Украины. Об этом 8 февраля сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на собственный информированный источник

В августе 2021 года в центре Воронежа в пассажирском автобусе произошел взрыв. Двое человек погибли, почти все пассажиры получили ранения.

«По данным расследования, в Воронеж прибыли четыре человека: две женщины, мужчина и ребёнок. Несовершеннолетний использовался в качестве прикрытия, а взрослые являлись неофитами — людьми, изменившими веру, в частности принявшие ислам. Спецслужбы считают основной фигуранткой одну из женщин, которая некоторое время назад, будучи гражданкой Украины, была завербована террористами и уехала в САР (Сирийскую Арабскую Республику — ред.), где прошла специальную подготовку», — сообщает издание со ссылкой на источники.

Отмечается, что именно женщина установила в автобусе безоболочное взрывное устройство и затем привела его в действие с помощью радиопередатчика. В деле о взрыве автобуса в Воронеже появился украинский след - СМИ © Правительство Воронежа / Правительство Воронежа / Перейти в фотобанк

Затем, по данным источника, группа, устроившая взрыв, уехала из РФ через Курскую область в сторону Украины.

По мнению источника издания, теракт не мог быть организован без поддержки Службы безопасности Украины. Он заявил, что местные спецслужбы были предупреждены компетентными органами о возможной активности в регионе заранее, но не среагировали на угрозу.

После взрыва в воронежском автобусе было возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг по перевозке пассажиров. Тогда же оно было передано в центральный аппарат Следственного комитета, оперативное сопровождение оказывает ФСБ.