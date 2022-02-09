Собеседник агентства из ЛДПР уточнил, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать после появления сообщении о его госпитализации.
«Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — отметил глава пресс-службы партии Александр Дюпин.
В свою очередь заместитель лидера ЛДПР Василий Власов опроверг новость о госпитализации коллеги, назвав ее враньем.
Ранее в СМИ возникала информация, что Жириновский мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса. В последнее время политик полностью пропал из поля зрения и новостной повестки, а также давно перестал появляться на публике.
Официально госпитализацию пока не подтвердили, но при этом не стали опровергать болезнь.
По данным источника Telegram-канала Mash, у Жириновского двусторонняя пневмония, поражение легких 50-70%.
Ранее Жириновский заявлял, что сделал уже восемь прививок от коронавируса.