Лидера ЛДПР Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу в российской столице, он находится под постоянным контролем врачей. Об этом 9 февраля сообщило РИА Новости со ссылкой на источники

Жириновский назвал Украину «язвой на теле Европы» © Пресс-служба Госдумы РФ / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанк

«Он чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать», — отметил глава пресс-службы партии Александр Дюпин.

В свою очередь заместитель лидера ЛДПР Василий Власов опроверг новость о госпитализации коллеги, назвав ее враньем.

Ранее в СМИ возникала информация, что Жириновский мог заразиться омикрон-штаммом коронавируса. В последнее время политик полностью пропал из поля зрения и новостной повестки, а также давно перестал появляться на публике.

Официально госпитализацию пока не подтвердили, но при этом не стали опровергать болезнь.

По данным источника Telegram-канала Mash, у Жириновского двусторонняя пневмония, поражение легких 50-70%.

Ранее Жириновский заявлял, что сделал уже восемь прививок от коронавируса.