Посольство Украины в Братиславе заявило в Twitter 9 февраля, что ожидает извинений от властей Словакии после инцидента с флагом на заседании парламента страны

«В Киеве глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил неизменную твердую позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и у национального совета CР! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов… не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!» — заявило посольство Украины.

Ранее депутаты парламента Словакии Петер Крупа и Андрей Медвецки на заседании парламента высказались против соглашения Словакии с США о военном сотрудничестве, по которому США бесплатно получили бы два военных аэродрома в стране в свое распоряжение. Они развернули на трибуне флаг Словакии.