«В Киеве глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил неизменную твердую позицию Словакии в поддержке Украины! Есть поддержка и у национального совета CР! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов… не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!» — заявило посольство Украины.
Ранее депутаты парламента Словакии Петер Крупа и Андрей Медвецки на заседании парламента высказались против соглашения Словакии с США о военном сотрудничестве, по которому США бесплатно получили бы два военных аэродрома в стране в свое распоряжение. Они развернули на трибуне флаг Словакии.
Другие депутаты в ответ принесли флаг Украины, видимо, призывая «защищать» ее с помощью США. Тогда Медвецки облил флаг водой из бутылки и вместе с коллегой по партии унес его.