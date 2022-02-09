Посол России в Минске Борис Грызлов 9 февраля в эфире «Россия 24» прокомментировал ситуацию вокруг Украины

«Не строгость и не ястребиность». Абзалов о том, чем займется Грызлов на посту посла в Белоруссии © РИА Новости, Юлия Зырянова / Перейти в фотобанк

По его словам, украинские власти нарушают Минские соглашения почти по всем пунктам. Грызлов уточнил, что, в частности нарушены договоренности об отводе тяжелых вооружений и разведении сил, на Украину поступает оружие из стран НАТО.

Москва работает над тем, чтобы не дать им развязать войну, обратил внимание спикер.

«Прикладываем все усилия, чтобы дипломатическим путем не дать Киеву решить вопрос Донбассе силовым способом», — заверил он.

При этом, по его словам, Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус она может только на фоне антироссийских заявлений.

«То есть они хотят себя считать главной занозой в теле России», — сказал посол.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.