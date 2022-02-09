На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского и французского лидера Эмманюэля Макрона были позитивные сигналы, но Кремль так и не услышал от Зеленского слов, что Киев готов быстро заняться выполнением Минских соглашений. Об этом 9 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости

Песков опроверг публикацию о договоренностях Макрона и Путина © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что РФ не услышала каких-либо слов от Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева.

«Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что еще в Москве лидеры России и Франции условились, что после того, как Макрон пообщается с Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими коллегами, они созвонятся. Пока, по его словам, телефонного разговора между Путиным и Зеленским не было.

Песков также подтвердил информацию о том, что политсоветники стран «нормандской четверки» встретятся 10 февраля. Россия на этой встрече будет настаивать на реализации Минского комплекса мер, уточнил он.