Песков опроверг публикацию о договоренностях Макрона и Путина
Песков опроверг публикацию о договоренностях Макрона и Путина
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Макрона и Зеленского]. Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что РФ не услышала каких-либо слов от Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева.

«Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь напомнил, что еще в Москве лидеры России и Франции условились, что после того, как Макрон пообщается с Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими коллегами, они созвонятся. Пока, по его словам, телефонного разговора между Путиным и Зеленским не было.

Песков также подтвердил информацию о том, что политсоветники стран «нормандской четверки» встретятся 10 февраля. Россия на этой встрече будет  настаивать на реализации Минского комплекса мер, уточнил он. 