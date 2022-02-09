«По тому, что было сказано на пресс-конференции [Макрона и Зеленского]. Там были позитивные сигналы о том, что решение на Украине может быть только на базе реализации Минских соглашений, что верно», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что РФ не услышала каких-либо слов от Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева.
«Этих слов мы не услышали. Поэтому есть и позитивные сигналы есть и менее позитивные. Подождем дальше, президенты созвонятся и картина будет яснее», — подчеркнул Песков.
Пресс-секретарь напомнил, что еще в Москве лидеры России и Франции условились, что после того, как Макрон пообщается с Зеленским, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими коллегами, они созвонятся. Пока, по его словам, телефонного разговора между Путиным и Зеленским не было.
Песков также подтвердил информацию о том, что политсоветники стран «нормандской четверки» встретятся 10 февраля. Россия на этой встрече будет настаивать на реализации Минского комплекса мер, уточнил он.