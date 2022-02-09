Мэр Днепра отомстил Лукашенко

В Днепре сменили официальный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используют сторонники оппозиции. Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов

Флаг белорусской общины напротив здания мэрии Днепра заменили на бело-красно-белый, который стали использовать участники протестов, не согласные с итогами выборов президента Белоруссии в 2020 году. На Украине пригрозили Лукашенко атакой на АЭС в Минске © belaes.by

«После манипулятивных заявлений, угроз и всего того бреда воспалённого разума, который Александр Григорьевич наговорил об Украине, красно-зеленый флаг с орнаментом был заменён на бело-красно-белый… Днепр расстался с образом существующего политического режима Беларуси в пользу символа её национального движения со столетней историей», — написал Филатов.

Мэр Днепра заявил, что «не лезет в политику, но не может препятствовать инициативам граждан».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал совместный ответ войск Белоруссии и России, в случае если Киев развяжет войну в Донбассе.

Он также предположил, что через 15 лет Украина может войти в Союзное государство России и Белоруссии.