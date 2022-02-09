Президент России Владимир Путин, предлагая Петру Порошенко убежище в РФ, дал позитивный сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом заявил киевский журналист Игорь Лесев в комментарии Telegram-каналу Украина.ру

Ранее Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище в России пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Лесев отметил, что Путин не просто так несколько раз повторил свое предложение Порошенко, вероятно, это была специальная «заготовка».

По словам журналиста, президент РФ прекрасно понимает, что, когда он предлагает «помощь» кому-то из майданной тусовки Украины — это по определению волчий билет. Когда Порошенко попросит убежища в России: как пятый президент Украины стал Лениным © Facebook,

«По сути, Путин еще раз публично напомнил, кто автор Минских, и кто за них — наравне с действующей властью — должен нести политическую ответственность. В некоторой степени это подыгрыш Зеленскому, если тот таки забудет о своей патологической трусости и начнет выполнять предвыборные обещания. Среди которых из первых — мир в Донбассе», — сказал Лесев.

Однако, предположил журналист, вряд ли поддержка Путина как-то поможет Зеленскому выполнить Минские соглашения, потому что на Украине их до сих пор считают «предательством украинских интересов». А Зеленский с Порошенко оказались «в одной идеологической русофобской нише и загнали себя за красные флажки, за которые не могут дернуться», подытожил он.