Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив готов принять в городе посольство США в случае его решения о переезде в западную Украину. Об этом 9 февраля сообщает Telegram-канал Klymenko Time

Посольство США на Украине задумалось о переезде © CC0, Pixabay

Издание отметило, что градоначальник «подогревает панические настроения в стремлении выслужиться перед американскими партнерами».

На днях посольство США в Киеве задумалось о переезде в западную часть Украины на фоне опасений в связи с возможной эскалацией в стране. Как заявили источники, посольство еще не приняло решение, однако «активно обсуждается переезд» на запад Украины.

В конце января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.

В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.