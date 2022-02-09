«Готовим письмо в посольство США, в котором рассматривается возможность переехать в Западную Украину, то Ивано-Франковск готов помочь и принять посольство США», — сказал Марцинкив.
Издание отметило, что градоначальник «подогревает панические настроения в стремлении выслужиться перед американскими партнерами».
На днях посольство США в Киеве задумалось о переезде в западную часть Украины на фоне опасений в связи с возможной эскалацией в стране. Как заявили источники, посольство еще не приняло решение, однако «активно обсуждается переезд» на запад Украины.
В конце января посольство США на Украине призвало американских граждан, находящихся на территории республики, задуматься над отъездом из страны. Дипломаты призвали граждан США рассмотреть такую возможность из-за «возросшей угрозы военных действий России» и непредсказуемости дальнейшего развития ситуации.
В последнее время Украина и западные государства выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что ни на кого не собирается нападать, а утверждения об «агрессии РФ» используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.