По словам Басурина, обстановка на линии соприкосновения сторон имеет тенденцию к обострению, украинская сторона проводит подготовку к наступательным действиям.
«На Донецком направлении, менее чем в 15 км от наших позиций, разведка народной милиции фиксирует передвижение украинских танков», — заявил военный представитель.
Он уточнил, что в районе населённого пункта Новотроицкое была отмечена передислокация танковой роты 53 механизированной бригады ВСУ, а на северо-западной окраине Авдеевки разместились два танковых взвода.
Басурин также обвинил ВСУ в активном использовании средств средств радиоэлектронной борьбы, не позволяющим наблюдателям ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг с помощью своих беспилотников.
«Вызывает удивление лояльность руководства Специальной мониторинговой миссии к применению ВСУ средств РЭБ. Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает», — указал офицер.