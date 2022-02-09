Разведка народной милиции ДНР выявила передвижение украинских танков в 15 километрах от своих позиций. Об этом информироует 9 февраля официальный представитель милиции Эдуард Басурин

По словам Басурина, обстановка на линии соприкосновения сторон имеет тенденцию к обострению, украинская сторона проводит подготовку к наступательным действиям.

«На Донецком направлении, менее чем в 15 км от наших позиций, разведка народной милиции фиксирует передвижение украинских танков», — заявил военный представитель.

Командование ВСУ проверяет готовность госпиталей к приёму раненых - ДНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

Басурин также обвинил ВСУ в активном использовании средств средств радиоэлектронной борьбы, не позволяющим наблюдателям ОБСЕ осуществлять воздушный мониторинг с помощью своих беспилотников.

«Вызывает удивление лояльность руководства Специальной мониторинговой миссии к применению ВСУ средств РЭБ. Складывается впечатление, что наблюдателей ОБСЕ такое положение дел, когда невозможно зафиксировать нарушения со стороны Украины, устраивает», — указал офицер.