Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в интервью газете Valor Economico отметил, что США пытались удержать президента Жаира Болсонару от визита в Россию, но он все равно состоится

Вице-президент признал, что ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Бразилии Карлосом Франсой по поводу предстоящего визита Жаира Болсонару в Россию. «Масштабная операция прикрытия». Зачем НАТО нужен военный конфликт на Украине © Facebook, Міністерство оборони України / Facebook, Міністерство оборони України / Перейти в фотобанк

«США проявляют свою силу сдерживания. Так было всегда. Я не знаю настоящего содержания беседы Блинкена с министром Карлосом Франса. Но все в порядке. Поездка не вызовет никаких затруднений», — заявил Моурау.

Вице-президент Бразилии также отметил обоснованность предложения России о нерасширении НАТО.

«[Президент РФ Владимир] Путин настаивает на том, чтобы Украина не вступала в НАТО, потому что это красная линия, которая проходит от Балтийского моря до Карпат, которые служат буферной зоной для Европы. Если вернуться к наполеоновским войнам, в Россию вторгались каждые 33 года. Это в памяти народа», — сказал Моурау.

Он добавил, что Бразилия призывает к разрешению украинского конфликта мирным путем.

Визит Болсонару в Россию назначен на 14-17 февраля.