В сообщении указывается, что модернизация была произведена по заказу министерства обороны страны.
По информации пресс-службы, танк был оснащён новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.
Кроме того, была усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.
«Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО», — рассказал директор завода Герман Сметанин.
Основной танк Т-64БВ является одной из модификаций танка Т-64Б, был разработан в 1985 году.