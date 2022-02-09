Испытания модернизированной версии советского танка Т-64БВ начали на Украине. Об этом сообщила 8 февраля пресс-служба концерна «Укроборонпром», в состав которой входит государственное предприятие «Харьковский бронетанковый завод»

В сообщении указывается, что модернизация была произведена по заказу министерства обороны страны. Украинский танк «Оплот» оказался настолько французским, что его не пускают в США © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

По информации пресс-службы, танк был оснащён новыми приборами наблюдения и прицеливания третьего поколения, противокумулятивными кормовыми решетчатыми экранами и резиновыми щитками на башне.

Кроме того, была усовершенствована топливная система боевой машины и установлена дополнительная бронированная защита топливных баков.

«Т-64БВ образца 2022 года получили новые современные радиостанции взамен старых советских. Отныне эта боевая машина имеет, в частности, системы навигации, внутренней и внешней связи, полностью отвечающие стандартам НАТО», — рассказал директор завода Герман Сметанин.

Основной танк Т-64БВ является одной из модификаций танка Т-64Б, был разработан в 1985 году.