Украинский журналист Роман Цимбалюк в интервью «Украинской правде» 8 февраля рассказал о своей дружбе с официальным представителем МИД России Марией Захаровой и заявил, что однажды даже спас её от похищения

Журналист рассказал, что их с Марией Захаровой связывали дружеские отношения. По его словам, когда у Захаровой появился «безумно влюбленный» поклонник, который уже решился на ее похищение, он спас ее.

«Я знаю человека, который был безумно влюблен в Марию Владимировну. Этот человек уже уехал из Москвы в одно южное государство. И он говорит мне: "Я ее украду и заберу в горы". А я ему: "Борис, не имеешь права. Никто не имеет права против воли человека его похищать". Он послушал меня и отказался от своего хитрого плана. Так что, Маша, ты мне должна», — заявил Цимбалюк.

Он также предположил, что «преследовать» в России его больше не будут. «Тут я царь и хозяин»: Цимбалюк намерен вернуться в Россию © прямая трансляция

В декабре Романа Цимбалюка вызвали в прокуратуру Москвы на допрос по обвинениям в возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Журналист уехал на Украину, заявив, что опасается за свою безопасность в России.

Позднее его адвокат заявил, что прокуратура отозвала вызов.

Представитель МИД РФ тогда прокомментировала отъезд Цимбалюка в Telegram-канале. По ее словам, «в медицине эти симптомы описаны как "синдром Бабченко-Гордона": когда нет ни славы, ни мужества, ни надежды Савченко, а хочется».