В Финляндии глава парламентского комитета по иностранным делам Мики Ниикко 8 февраля заявил, что уходит с поста руководителя комитета после сообщения в Twitter об Украине и НАТО, передает издание Helsingin Sanomat

Дмитрий Стешин: Украина в НАТО — это красная линия. Но для США, а не для России © Facebook, Дмитрий Стешин

Позже депутат удалил свой твит и разместил новый, уточнив, что лишь считает перспективу вступления Украины в Альянс нереалистичной. При этом он заявил, что вынужден будет уйти в отставку из-за своего высказывания.

«Меня очень беспокоит, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем заседании», — заявил депутат.

Ниикко также признал, что его твит был написан небрежно, а каждая страна имеет право на самоопределение.

В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».