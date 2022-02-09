В своем сообщении политик предложил президенту Франции или кому-то еще «выступить публично и сказать, что Украина не вступит в НАТО». Такой призыв вызвал возмущение и критику, так как противоречит официальной внешнеполитической стратегии Финляндии, которая гласит, что любое государство имеет право самостоятельно принимать решения в области внешней политики.
Позже депутат удалил свой твит и разместил новый, уточнив, что лишь считает перспективу вступления Украины в Альянс нереалистичной. При этом он заявил, что вынужден будет уйти в отставку из-за своего высказывания.
«Меня очень беспокоит, удастся ли дипломатии избежать полномасштабной войны. Из-за моего неосторожного твита я уйду с поста председателя комитета по иностранным делам на завтрашнем заседании», — заявил депутат.
Ниикко также признал, что его твит был написан небрежно, а каждая страна имеет право на самоопределение.
В феврале 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».