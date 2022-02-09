Бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-командир роты батальона «Айдар» Игорь Лапин в эфире espreso.tv 8 февраля пригрозил президенту Белоруссии Александру Лукашенко аварией на атомных и тепловых электростанциях в Белоруссии в случае «агрессии» против Украины

По словам Лапина, если начнется война, она будет вестись не только на территории Украины. Лукашенко рассказал о плане на случай войны Киева против Донбасса © РИА Новости, Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

«Пользуясь случаем, я хочу заверить господина Лукашенко, что если хоть один военнослужащий, мне по барабану, под каким флагом он это сделает, пересечет государственную границу Украины со стороны Беларуси, пусть усиливает охрану Минской АЭС и белорусских ТЭС», — заявил Лапин.

Также в таком случае украинский экс-депутат пообещал «восстановить конституционный строй и освободить белорусов от ига диктатора Лукашенко».

Лапин пригрозил и России: «Если у работника из Тюменской области родственники погибнут под Хмельницким от российской ракеты, в Тюмени также может гахнуть».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса.

В 2014 году Лапин обвинялся СБУ в убийстве мирных граждан во время боев за аэропорт Луганска. Кроме того, его обвиняли в контрабанде спирта и табачных изделий, покрывательстве незаконной добычи янтаря и легализации краденых автомобилей.