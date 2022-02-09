Импорт автомобильных бензинов на украинский рынок из Белоруссии в прошлом месяце, по сравнению с январем 2021 года, вырос на 29%. Об этом сообщил 8 января сайт enkorr.ua

Издание отмечает, что закупки белорусского горючего увеличивают почти все украинские импортёры.

Также в статье указывается, что с 7 февраля был прекращён транзит нефтепродуктов из Литвы на Украину через Белоруссию. Ударили рикошетом. Как санкции против Белоруссии вредят Литве © AFP, PETRAS MALUKAS

Так белорусские власти ответили на отказ Вильнюса пропускать калийные удобрения в порт Клайпеды.

Ранее сайт сообщал, что в прошлом году Литва поставляла на Украину 9% используемого в стране дизтоплива и 11% бензина.

«По мнению директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, прекращение поставок литовских нефтепродуктов в Украину из-за запрета на их транзит не будет существенно влиять на текущую рыночную ситуацию, но в стратегическом плане усилит высокую зависимость от импорта нефтепродуктов из России и Беларуси», — указывается в статье.