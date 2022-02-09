Украинский шоумен Сергей Притула 8 февраля на своей странице в Facebook остро отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о красавице

Зеленский ответил на фразу Путина про красавицу © president.gov.ua

Также шоумен решил «предсказать», что может случиться с Путиным.

«Украина будет жить долго и счастливо, а тебя <…> разберут когда-то на запчасти», — заявил Притула.

Путин вспомнил поговорку 7 февраля во время пресс-подхода после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он указал, что Украина старается манкировать своими обязательствами в рамках переговорного процесса по Донбассу: «в Киеве то говорят, что будут соблюдать [принятые пункты договоренностей], то говорят, что это разрушит их страну».

«Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», — заявил Путин.

Глава Кремля также обратил внимание на факт, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж договоренностей.

На следующий день, 8 февраля, Макрон встретился с Зеленским в Киеве. После переговоров он заявил, что его украинский коллега выразил готовность выполнять Минские соглашения.